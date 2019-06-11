رياضة | دي ليخت: لا أخشى المنافسة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت: لا أخشى المنافسة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدافع نادي آياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، أنه لا يخشى المنافسة بين خط الدفاع في برشلونة، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن فريقه المستقبلي.

وفي حيث أجراه مع الصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو"، قال دي ليخت: "مستقبلي؟ لا أعرف ما يشير اليه قلبي.. ركزت طوال الموسم مع فريقي آياكس والمنتخب، والآن بدأت فترة الاعدادحيث سأكون قادراً على التفكير في الأمر وتحديد ما سأفعله في المستقبل".

ورداً على سؤال الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له في الفريق الذي يريد اختياره، قال الشاب الهولندي : "الأكثر أهمية لي هو أن العب الكثير من المبارايات و أن يكون لي دور بارز ومؤثر مع الفريق ".

Advertisements

وعن كثرة المدافعين في الفريق الكتالوني، قال الشاب الهولندي: "بالطبع برشلونة يملك مدافعين من طراز رفيع، ولكن المنافسة لا ترهبني، ومن الجيد للفريق أن توجد منافسة في نادٍ كبير مثل النادي الكتالوني".

وحول إمكانية اللعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في آياكس دي يونج، قال دي ليخت : "بالتأكيد سأكون سعيد بذلك، ولكن يجب أن أنظر أيضاً إلى ما هو أفضل شيء بالنسبة لي مع فريقي المستقبلي".

ثم رداً على سؤال: "طلب منك كريستانو رونالدو بعد المباراة القدوم لليوفي، إذا طلب منك دي يونج القدوم للبارسا، بمن ستهتم؟" قال دي ليخت: " أنا دائماً لا أهتم لأحد، عليّ اختيار طريقي".

يذكر أن المدافع الهولندي دي ليخت يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع فريق اياكس من أجل ضمه .