رياضة | الحل الوحيد لانتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحل الوحيد لانتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بأي شكل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المفاوضات الأولية التي جمعت ريال مدريد ومانشستر يونايتد بدت سلبية بالنسبة للملكي إذ أكدت إدارة الشياطين الحمر أنها لن تفرط في بول بوجبا لتمسك سولسكاير مدرب الفريق به.

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وأضافت الصحيفة أن أحد مسؤولي ريال مدريد تواصل مع إدارة مانشستر وسألها عن قيمة اللاعب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل مالية لأنها ليست لديها أي نية تتعلق برحيله عن إنجلترا هذا الصيف".

وأوضحت الصحيفة السبيل الوحيد لإتمام الصفقة هو إقناع بول بوجبا بتقديم طلب رحيله عن "أولد ترافورد"، ووضع مسؤولي النادي الإنجليزي أمام الأمر الواقع حتى يلعب لريال مدريد وإلا فلن تتم الصفقة التي قد تتجاوز 100 مليون يورو.