رياضة | بيع 9 نجوم في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيع 9 نجوم في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي الزمالك للاستغناء عن 9 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وينوي الزمالك تسويق 9 لاعبين تمهيدًا لبيعهم في الميركاتو الصيفي وهم محمود عبد الرازق شيكابالا المطلوب في مصر المقاصة وأحمد كابوريا وأحمد رفعت المطلوب للاستمرار في إنبي وحسام باولو ومعروف يوسف وأحمد داوودا وباسم مرسي وعماد فتحي ومحمد أشرف روقا.

وتضم قائمة المعروضين للبيع أسماء من المعارين الذين قرر الفريق الأبيض عدم استعادهم في الموسم الجيد.