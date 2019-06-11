رياضة | ملعب السكة الجديد جاهز لاستضافة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب السكة الجديد جاهز لاستضافة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة التي تتولى تطوير استاد السكة الحديد جاهزيته لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر .

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وشهدت أعمال التطوير الملعب الرئيسي، والفرعي، إضافة إلى غرف الملابس، حيث تم تطوير أرضية الملعب على غرار أحدث ملاعب العالم ورفع كفاءة الاضاءة، وتم تطوير نظام الرى والصرف على الملعب الرئيسي.

وقام بالاشراف على التطور الدكتور محمد عيد رئيس نادي السكة الحديد، والدكتور محمد سعيد ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على فريق الكرة والمهندس محمود صادق وناصر عمران، والدكتور شريف صادق المدير التنفيذي، ومحمد عصام مساعد المدير التنفيذي .