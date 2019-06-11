رياضة | صفقة جديدة تثير أزمة بين "لاسارتي" ولجنة التخطيط بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة تثير أزمة بين "لاسارتي" ولجنة التخطيط بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب خلاف بين مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ولجنة التخطيط التي يتولى رئاستها طه إسماعيل بسبب الاختلاف على بعض الصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية.

وتعارضت وجهة نظر مارتن لاسارتي مع لجنة التخطيط على أسماء بعض الصفقات مما دفع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتدخل لفض الاشتباك وتقريب وجهات النظر.

ويتمسك محمود الخطيب باستمرار مارتن لاسارتي في الموسم الكروي الجديد في ظل المنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر.