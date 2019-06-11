رياضة | جلسة اتفاق بين يوفنتوس وبوجبا من أجل العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة اتفاق بين يوفنتوس وبوجبا من أجل العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيشي محادثات مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من أجل الحصول على الشروط المطلوبة في عقده الجديد.

وذكرت الصحيفة الإيطالية "كورييري ديللو سبورت" مكان الذي تم به الاجتماع ،وكان في تركيا عقب مشاركة بوجبا مع منتخب بلاده في المباراة التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام نظيره التركي بهدفين مقابل لاشئ.

وكشفت هذه الصحيفة أن باراتيشي نقل إلى النجم الفرنسي ترحيب الجميع في نادي اليوفينتوس بعودته مجدداً إلى مدينة تورينو ، وعلى الرغبة في الوصول إلى اتفاق سريع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأصبحت الأمر في يد مجلس إدارة يوفنتوس الذي سيكون مطالباً بتحقيق التوازن المالي لتلبية قواعد اللعب المالي النظيف ، حيث سيضطر لبيع عدد من اللاعبين قبل مجيء بوجبا الى السيدة العجوز.

وسيتعين على نادي يوفنتوس دفع أكثر من مئة مليون يورو من أجل استعادة بوجبا من صفوف الشياطين الحمر، أو إدخال عدد من لاعبيه قبل اتمام هذه الصفقة.

يذكر أن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" يوم السبت الماضي إن يوفنتوس مستعد لتقديم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا ومبلغ من المال ، مقابل ضم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفيةالجارية.