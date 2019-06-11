رياضة | أول استعدادات منتخب البرازيل في ساو باولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول استعدادات منتخب البرازيل في ساو باولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب منتخب البرازيل، الإثنين، بعد يوم من فوزه الكبير على المنتخيب الهندوراسي بسبعة أهداف مقابل لا شئ ،مرانه الأول بمدينة ساو باولو استعدادا لانطلاق مشواره في بطولة كوبا أمريكا2019.

تدرب 7 لاعبين داخل ملعب "باكايمبو" الخاص بفريق بالميراس، ثم قاموا ببعض الفقرات البدنية، وتدريبات بالكرة في مساحات مصغرة من الملعب.

وفضل المدير الفني أدينور ليوناردو باتشي تيتي، الإبقاء على بعض اللاعبين في فندق الإقامة من أجل خوض بعض التدريبات الاستشفائية لهم بعدم الإجهاد .

وشارك في هذه التدريبا الحصة كل من اللاعبين البيرتو فرمنيو و أليكس ساندرو ولوكاس باكيتا و جواو ميراندا وفاجنر و وإيفرتون.

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كما أجريت تدريبات حراس المرمى منفردة تحت أعين المدرب الذي كان يوزع المهام على مساعديه.

ولم يشارك في المران الموهوب آرثر لاعب وسط برشلونة الإسباني، بعد أن أصابته بكدمة في الركبة اليسرى والتي جعلته لم يكمل مباراة الأمس منذ الدقيقة 30، وبدأ فوراً في برنامجه العلاجي مع طبيب الفريق.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي الثلاثاء للوقوف على مدى قدرته في المشاركة في المران، أو الاستمرار في الجلسات التأهيلية.

يذكر أن البرازيل ستقص شريط البطولة فجر السبت المقبل، على ملعب مورومبي بمدينة ساو باولو أمام منتخب بوليفيا .