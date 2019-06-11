رياضة | نجما ليفربول يتحرشان بـ"فتاة" نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما ليفربول يتحرشان بـ"فتاة" نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كينسي ولاينسكي الفتاة التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أرووبا عن تحرش نجمي ليفربول الإنجليزي بها ومحاولة بدء علاقة معها عقب مباراة توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت كينسي أن نجمي فريق ليفربول الإنجليزي قاما بإرسال لها رسائل نصية، عقب المباراة، فالأول أرسل لها رسالة رمز تعبيري عن "القلب" بينما الآخر بعث لها رسالة، قائلاً بها "لقد رأيتك في الملعب".

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وأضافت في تصريحات لموقع" روسيا اليوم ": "لم أرد عليهما لأن لدي حبيبًا، وهو أفضل رجل أتمنى أن أتزوجه ذات يومًا".

يذكر أن ليفربول توُج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.