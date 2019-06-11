رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يطلب ضم "طريد" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يطلب ضم "طريد" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال موقف نجم ريال مدريد الكولومبي جيمس رودريجيز غامضا حتى الآن مع فريقه في الموسم الجديد بعد إنتهاء فترة إعارته لبايرن ميونخ.

وقام زميله السابق آرتورو فيدال بدعوة نجم ريال مدريد للإنضمام إليه في برشلونة.

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وقال فيدال قال في تصريحات لشبكة ( فوكس سبورت ) : " جيمس لاعب استثنائي، وأينما يذهب يظهر بمستوى جيد".

وأكمل قائلاً : "أتمنى أن يلعب جيمس في فريقي مجددًا، هذا ما أريده، لكن ينبغي عليه اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة له".