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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها يجمع ألمانيا مع إستونيا وإيطاليا مع البوسنة والهرسك وأندورا مع فرنسا، بينما تلتقي أوكرانيا مع إيطاليا والإكوادور مع كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران):

كأس العالم للشباب 2019 

 19:30 أوكرانيا  ×  إيطاليا 

 22:30 الإكوادور  ×  كوريا الجنوبية 

 تصفيات يورو 2020

 18:00 كازاخستان  ×  سان مارينو 

 20:00 أذربيجان  ×  سلوفاكيا 

 22:45 المجر  ×  ويلز 

 22:45 ألمانيا  ×  إستونيا 

 22:45 إيطاليا  ×  البوسنة والهرسك 

 22:45 أندورا  ×  فرنسا 

 22:45 روسيا البيضاء  ×  أيرلندا الشمالية 

 22:45 روسيا  ×  قبرص 

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 22:45 بلجيكا  ×  إسكتلندا 

 22:45 اليونان  ×  أرمينيا 

 22:45 ليشتنشتاين  ×  فنلندا 

 22:45 ألبانيا  ×  مولدوفا 

 22:45 آيسلندا  ×  تركيا 

 كأس العالم للسيدات

 17:00 نيوزيلندا  ×  هولندا 

 20:00 تشيلي  ×  السويد 

 23:00 الولايات المتحدة  ×  تايلاند 

 مباريات ودية

17:00 الأردن  ×  إندونيسيا 

 17:15 سوريا  ×  أوزبكستان 

 21:00 الجزائر  ×  بوروندي 

 22:45 كرواتيا ×  تونس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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