شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها يجمع ألمانيا مع إستونيا وإيطاليا مع البوسنة والهرسك وأندورا مع فرنسا، بينما تلتقي أوكرانيا مع إيطاليا والإكوادور مع كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران):

كأس العالم للشباب 2019

19:30 أوكرانيا × إيطاليا

22:30 الإكوادور × كوريا الجنوبية

تصفيات يورو 2020

18:00 كازاخستان × سان مارينو

20:00 أذربيجان × سلوفاكيا

22:45 المجر × ويلز

22:45 ألمانيا × إستونيا

22:45 إيطاليا × البوسنة والهرسك

22:45 أندورا × فرنسا

22:45 روسيا البيضاء × أيرلندا الشمالية

22:45 روسيا × قبرص

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22:45 بلجيكا × إسكتلندا

22:45 اليونان × أرمينيا

22:45 ليشتنشتاين × فنلندا

22:45 ألبانيا × مولدوفا

22:45 آيسلندا × تركيا

كأس العالم للسيدات

17:00 نيوزيلندا × هولندا

20:00 تشيلي × السويد

23:00 الولايات المتحدة × تايلاند

مباريات ودية

17:00 الأردن × إندونيسيا

17:15 سوريا × أوزبكستان

21:00 الجزائر × بوروندي

22:45 كرواتيا × تونس