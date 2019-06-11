شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا أمريكا: منتخب أوروغواي في سطور والان مع التفاصيل

بعد 13 عاماً رائعة وناجحة تحت قيادة المدرب الكبير أوسكار تاباريز، يخوض منتخب أوروغواي لكرة القدم فعاليات النسخة السادسة والأربعين من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بهدف تعزيز مكانته المتميزة على خريطة كرة القدم العالمية.

ويحلم منتخب أوروغواي "السيليستي" أو "السماوي" باستعادة اللقب القاري من خلال هذه النسخة التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل، ليعزز الفريق الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا، والذي يستحوذ عليه حالياً برصيد 15 لقباً مقابل 14 لقباً للأرجنتين وثمانية ألقاب لـ"السامبا" البرازيلية.

ولكن اللقب القاري لن يكون الهدف الوحيد لمنتخب أوروغواي، إذ يضع الفريق عينه بقيادة تاباريز على تتويج المسيرة الناجحة لهذا الجيل المتميز مع هذا المدرب القدير بلقب آخر في البطولة القارية، بعدما فشل الفريق في محاولته لتتويج هذه المسيرة بلقب عالمي.

وفيما يلي أوروغواي والأزرق السماوي في سطور:

أوروغواي

العاصمة: مونتفيديو

أكبر المدن: سالتو- بايساندو- لاس بيدراس- مالدونادو

عدد السكان: 5ر3 مليون نسمة

المساحة: 215ر176 ألف كيلومتر مربع

اللغة الرسمية: الإسبانية

العملة: بيزو

منتخب أوروغواي

تأسيس اتحاد كرة القدم: عام 1900

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انضمامه لفيفا: عام 1923

رئيس الاتحاد: إجناسيو ألونسو

اللقب: السيليستي، الأزرق السماوي

المدير الفني: أوسكار تاباريز

قائد الفريق: دييغو غودين

أكثر اللاعبين مشاركة: دييغو فورلان (127 مباراة)

أبرز هدافيه عبر التاريخ: لويس سواريز (56 هدفاً)

تصنيف فيفا: السادس

أفضل تصنيف سابق: الثاني

أسوأ تصنيف سابق: 55

المشاركات السابقة في بطولات كوبا أمريكا: 43 مرة

أفضل النتائج بكوبا أمريكا: الفوز باللقب 15 مرة (رقم قياسي) في 1916 و1917 و1923 و1924 و1926 و1935 و1942 و1956 و1967 و1983 و1987 و1995 و2011

المشاركات السابقة في بطولات كأس العالم: 13 مرة

أفضل النتائج في كأس العالم: الفوز بلقب البطولة في 1930 و1950