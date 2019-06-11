شكرا لقرائتكم خافيير اجيري يحسم اليوم القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اليوم المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة الـ23 لاعب النهائية والتي سيتم إرسالها اليوم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم ، وذلك استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على إستبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحه بشكل رسمي ، والإبقاء على الثلاثي أحمد الشناوي و محمد الشناوي و محمود عبد الرحيم جنش ، إلى جانب إستبعاد محمود حمدي الونش بعد أن كانت هناك مفاضلة بينه وبين أحمد ابو الفتوح لكن فضل الجهاز استبعاد الونش لوجود أكثر من لاعب فى مركزه وهم أحمد حجازي وباهر المحمدي و محمود علاء و أيمن أشرف و أحمد أيمن منصور.

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كما اقترح احد أعضاء الجهاز الفني استمرار الثنائى محمد أبو جبل و محمود حمدي الونش مع المنتخب فى البطولة فى معسكر الفريق المقام ببرج العرب بالإسكندرية كنوع من التكريم ولكن الثنائى فضلا مغادرة المعسكر للحصول على راحة بسبب ضغط الموسم الحالي وخاصة الزمالك الذى شارك فى أكثر من بطولة.