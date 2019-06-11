شكرا لقرائتكم اجتماعات بين القيعي و مهاجم المقاولون للاتفاق على بنود انتقاله للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب جلسة مع عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات، شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية ين الطرفين، تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد، وحصل اللاعب على مبلغ مليون جنيه وهى قيمة مقدم التعاقد، على أن يتم خصمها من راتبه فى موسمه الأول مع الأهلي. ويكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، خاصة وأنه على رأس المطلوبين من قبل إدارة الكرة نظراً للقناعة التامى بإمكانياته الفنية والبدنية، وتحاول الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق مع نظيرتها فى المقاولون بخصوص ضمه، خاصة وأن اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدورى.

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