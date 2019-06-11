شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يعلن اليوم قائمة الـ23 لاعبًا النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اليوم المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة الـ23 لاعبًا النهائية والتى سيتم إرسالها اليوم إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وكان اجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بشكل رسمى، والإبقاء على الثلاثى أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم جنش، إلى جانب استبعاد محمود حمدى الونش بعد أن كانت هناك مفاضلة بينه وبين أحمد ابو الفتوح لكن فضل الجهاز استبعاد الونش لوجود أكثر من لاعب فى مركزه وهم أحمد حجازى وباهر المحمدى ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد أيمن منصور.

كما اقترح احد أعضاء الجهاز الفنى استمرار الثنائى محمد أبو جبل ومحمود حمدى الونش مع المنتخب فى البطولة فى معسكر الفريق المقام ببرج العرب بالإسكندرية كنوع من التكريم ولكن الثنائى فضلا مغادرة المعسكر للحصول على راحة بسبب ضغط الموسم الحالى وخاصة الزمالك الذى شارك فى أكثر من بطولة.