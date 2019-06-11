شكرا لقرائتكم اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه أوزبكستان وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى الخامسة و النصف عصر اليوم وديته الثانية أمام أوزبكستان على ملعب الأخير فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

واستقر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على الدفع بالتشكيل الذى بدأ به ودية أوزبكستان الأولى التى أقيمت باستاد انديجان و التى خسرها الفراعنة بهدفين دون رد وطالب اللاعبين برد الإعتبار و الفوز على أوزبكستان و تأكيده بأنه سيدفع بمعظم العناصر التى خاضت المباراة الأولى لتعويض الهزيمة.

كما أكد غريب فى جلساته الأخيرة مع اللاعبين أن الخسارة أمام أوزبكستان درس جيد خاصة أنه كان هناك " إستهتار " من بعض اللاعبين وهو ما لم يسمح بتكراراه خلال الفترة المقبلة و أنه على استعداد لإستبعاد أى لاعب مهما كان إسمه لا يلتزم بالتعليمات ولا يملك الروح مؤكداً أن هناك العديد من اللاعبين الآخريين يتمنون فرصة تمثيل منتخب بلادهم ، ليتعهد اللاعبين ببذل قصاري جهدهم والفوز فى مباراة اليوم أمام أوزبكستان وتعديل نتيجة إيجابية.

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كان غريب قد دفع بتشكيل مكون من عمر صلاح و محمود الجزار و بيكهام و أسامه جلال و محمد عبد السلام و أكرم توفيق و محمد صادق و ناصر ماهر و عمار حمدي و إمام عاشور و مصطفي محمد ، فى الودية الأولي أمام أوزبكستان.

من المقرر أن يعود منتخب مصر الأوليمبي إلي القاهرة يوم الخميس المقبل و استمرار المعسكر استعدادًا للسفر إلى فلسطين لمواجهتها يوم 16 يونيو برام الله .

بينما لم يتم التأكد حتى الآن من خوض وديتين للمنتخب الأوليمبي أمام السودان والذى كان مقرراً إقامتهما بالقاهرة .

وأصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.