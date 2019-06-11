شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم موافقة الكاف على إجراء محمود البنا اختبار الجري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة، موافقة من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، على إجراء محمود البنا الحكم الدولى، اختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام المشاركين ببطولة أمم افريقيا رغم استبعاده. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن البنا سيخضع لاختبارالجرى يوم 14 او 15 يونيو الجاري، وإن كانت فرصته صعبة في ادارة مباريات البطولة حتى لو نجح في الاختبار بعدما استقر الكاف على ضم ابراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة، فضلا عن تزايد فرص جهاد جريشة فى العودة لقائمة حكام كان 2019. Advertisements يذكر أن القائمة تضم حتى الأن 5 حكام مصريين هم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه.

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