فيديو.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 على غرار أفضل ملاعب العالم

كتب أحمد عبد الرحمن عرض برنامج "ستاد إفريقيا" مشاهد من التجهيزات النهائية للاستادات المضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019. وكشف الفيديو المذاع عبر فضائية "ON Sport"، التجهيزات النهائية لاستاد الدفاع الجوى، ملعب المجموعة الثالثة "اسنغال –الجزائر – كينيا- تنزانيا"، بالإضافة إلى ستاد القاهرة، ملعب المجموعة الأولى "مصر – زيمبابوى- الكونغو الديمقراطية- أوغندا". كما عرض الفيديو التجهزيات النهائية لاستاد الإسكندرية، ملعب المجموعة الثانية "نيجيريا- غينيا – مدغشقر – بوروندى"، وستاد السلام، ملعب المجموعة الرابعة "المغرب –كوت...

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