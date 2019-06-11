شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير المغربى "بوطيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك تأجيل حسم مصير المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، انتظارًا لمشاركته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تأجيل حسم مصير اللاعب انتظارًا للوقوف على تقييمه بشكل كامل على مدار الستة أشهر الماضية بجانب الفترة التى سيخوضها مع المنتخب المغربى فى الأمم الأفريقية المقبلة، للحكم النهائى على مدى إمكانية تواجده مع الفريق فى الموسم المقبل من عدمه، بجانب مشاركته فى الـ"كان" المقبل؛ لتسويقه بصورة جيدة حال الاستقرار على عدم استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل.

كان اللاعب قد انضم للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، من مالاتيا سبور التركى، فى صفقة كلفة الخزينة البيضاء ما يقرب من 30 مليون جنيه، إلا أن تذبذب مستوى اللاعب خلال فترة الستة أشهر الماضية أدى إلى وجود نية بضم مهاجم على حسابه فى الموسم الجديد أو استمراره للاستفادة من الخبرات التى يمتلكها، على أن يتم حسم مصيره بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة بعد نهاية مشاركة المنتخب المغربى فى كأس الأمم الأفريقية.