شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يوافق على طلب اتحاد الكرة بشأن البنا فى معسكر حكام أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة موافقة من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إجراء محمود البنا الحكم الدولى، اختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام المشاركين ببطولة أمم أفريقيا رغم استبعاده. وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن البنا سيخضع لاختبار الجرى يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، وإن كانت فرصته صعبة في إدارة مباريات البطولة حتى لو نجح في الاختبار بعدما استقر "كاف" على ضم إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة، فضلاً عن تزايد فرص جهاد جريشة فى العودة لقائمة حكام كان 2019. يذكر أن القائمة تضم حتى الآن 5 حكام مصريين هم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه.

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