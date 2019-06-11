شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضغط لاستمرار مسابقة الـ97 لتجنب مذبحة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى من ضغوطهم على اتحاد الكرة، لاستمرار إقامة مسابقة الـ97 فى الموسم الجديد، لتجنب إقامة مذبحة للاعبى الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فى ظل تواجد أكثر من 9 لاعبين داخل صفوف الأهلى فى هذه المرحلة العمرية.

وسيضطر الأهلى للاستغناء عن 9 لاعبين بشكل مبدئى حال الغاء مسابقة الـ97، لأنه سيكون مضطرًا لقيد 9 من أبرز لاعبيه فى قائمة الفريق الأول بدلاً من قيدهم تحت السن كما يحدث هذا الموسم، وسيكون هذا العدد قابل للزيادة فى حالة التعاقد مع الصفقات الجديدة.

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ويقيد الأهلى كلاً من صلاح محسن، محمد محمود، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحى هذا الموسم تحت السن، وهو الأمر الذى سيختلف بداية من الموسم المقبل وسيتم تصعيدهم لقائمة اللاعبين فوق السن بداية من الموسم المقبل.