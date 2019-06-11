أحمد عبد الله يتفقد ملاعب الإسكندرية استعدادًا لأمم أفريقيا

يقوم الدكتور أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب بزيارة اليوم الثلاثاء للاسكندريه لتفقد ملاعب التدريب ومعه المرافقين من المتطوعين المعينين لمرافقةفرق المجموعة وملاعب التدريب تحددت كالتالي:
ستاد الجيش ببرج العرب : فريق مدغشقر
ملعب الأكاديمية البحرية : فريق نيجيريا
ملعب ستاد الجامعه : فريق غينيا
ملعب الاتحاد السكندري : فريق بورندي
ومن المقرر أن يرافقهم يرافقهم اللواء جمال زكي رئيس لجنة الملاعب بمجموعة الاسكندريه وأعضاء اللجنة
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