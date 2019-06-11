أستون فيلا يُحول إعارة “أنور الغازي” لعقد دائم

أبقت إدارة نادي أستون فيلا على الجناح الهولندي الطائر “أنور الغازي” في ملعب فيلا بارك بعقد طويل الأمد، بعد أن نجح في إثبات نفسه للمدير الفني “دين سميث” ومساعده “جون تيري” خلال فترة إعارته من ليل الفرنسي الموسم الماضي.

وخاض أنور الغازي 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» وسجل خمسة أهداف، أحدهم أمام ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى البريميرليج يوم 27 مايو الماضي، ليعوض ما جرى في مباراة ليدز بالجولة الـ 45 عندما طرد في الدقيقة 75.

وقال الموقع الرسمي لفريق الفيلانس عن بقاء ذو الأصل المغربي “يسعدنا أن نعلن انضمام أنور الغازي بعقد دائم مدته أربعة أعوام قادمة. اللاعب الدولي الهولندي استمتع خلال فترة اعارته مع الفريق الموسم الماضي من ليل الفرنسي”.

وأضاف البيان “ستتاح الفرصة أمام صاحب الـ 24 عامًا، والذي سجل هدفًا في ملعب ويمبلي بالمباراة الفاصلة، لإظهار ما لديه من إمكانيات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه لصفوف أستون فيلا مقابل مبلغ لم يكشف عنه”.

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وتعتقد وسائل الإعلام البريطانية أن انتقال لاعب أياكس أمستردام الأسبق لصفوف أستون فيلا، كلف حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني.

ولمع نجم أنور الغازي بسرعة قياسية بعد حصوله على فرصة للعب الأدوار الأولى مع أياكس أمستردام بموسمي 2015/2014 و2016/2015، حيث سجل ما مجموعه 20 هدفًا في 58 مباراة بالدوري الهولندي، رغم أنه لعب كجناح أيمن تارة وكجناح أيسر تارة أخرى.

وأضاف المدير الفني للفيلاسن دين سميث “أثبت أنور للجميع في ملعب ويمبلي مدى جودته كلاعب يمكنه الاستمرار مع أستون فيلا، إنه مستعد للارتقاء في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل”.

وأكد “هو لاعب شاب لديه الكثير من الإمكانيات الهائلة، سيكون إضافة رائعة في الفريق الموسم المقبل، ووظيفتي كمدير فني ووظيفة الطاقم الفني ووظيفة أنور نفسه في إظهار كل ما لديه”.