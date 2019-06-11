رافينيا يعود إلى البرازيل بعد 14 عامًا في ألمانيا

أتم الظهير الأيمن الدولي البرازيلي السابق “رافينيا” انضمامه لصفوف نادي فلامينجو البرازيلي، اليوم الاثنين، ليضع حدًا لمسيرة طويلة في الملاعب الألمانية امتدت لـ 14 عامًا، قضى معظمها بين صفوف نادي بايرن ميونخ.

ووقع صاحب الـ 33 عامًا على عقد مدته عامين مع عملاق مدينة مدينة رديو دي جانيرو، بعد أن أساهم في تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي.

وشارك رافينيا في 16 مباراة فقط بالبوندسليجا خلال موسم 2019/2018، وسجل هدفًا وحيدًا كان خارج آليانز آرينا أمام إنتراخت فرانكفورت ضمن الجولة الـ 17 من المسابقة.

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ويُعد الموسم الماضي بالإضافة لموسم 2013/2012 أقل المواسم مشاركة لرافينيا منذ ظهوره في الدوري الألماني أول مرة عام 2005 رفقة نادي شالكه، حيث لم يقل عن معدل 25 مباراة في الموسم.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الظهير الأيمن الدولي الفرنسي “لوكاس بافار” من أجل أن يحل محل رافينيا لخمسة أعوام قادمة، وتعديل مركز كيميتش من مركز الظهير إلى الجناح الأيمن أو إعادته لمركزه الأصلي كلاعب وسط إرتكاز.

ودافع رافينيا عن ألوان شالكه بعد انضمامه للفريق من كورتيبا البرازيلي، في 153 مباراة بين عامي 2005 و2010، ثم لعب مع نادي جنوى الإيطالي لمدة موسم واحد، وعاد إلى ألمانيا من بوابة العملاق البافاري، ليشارك في تتويج الفريق بـ 17 بطولة مختلفة، من بينهم دوري أبطال أوروبا 2013.

وخلال مسيرته مع بايرن ميونخ، سجل رافينيا ستة أهداف وصنع 26 هدفًا في 267 مباراة بجميع المسابقات.