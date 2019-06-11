مدرب أنجولا يخلف سيماو في بوافيشتا البرتغالي

انتقل مدرب نادي بوافيشتا البرتغالي “جورجي سيماو” إلى السعودية مطلع هذا الأسبوع بعد توصله لاتفاق رسمي لتدريب نادي الفيحاء الذي نجا من الهبوط بصعوبة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين زكري.

وحل المدرب الأنجولي “جوزيه كارلوس فيرنانديز فينجادا” الشهير بـ “ليتو” محل جورجي سيماو في تدريب نادي بوافيشتا.

وكان ليتو /49 عامًا/ سبق له تدريب المنتخب الأنجولي بين عامي 2010 و2012، كما أشرف على تدريب أندية إستريلا آمادورا وبورتيمونينسي وبيلينينسيش وآروكا، ودرب نادي فيتوريا شيتوبال الموسم الماضي 2019/2018.

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ويتمتع أنتونيو جورجي روكا سيماو الشهير بـ “جورجي سيماو” بخبرات جيدة اكتسبها على مدار الست سنوات الماضية، الأمر الذي دفع إدارة الفيحاء نحو التوقيع معه.

ودرب جورجي سيماو سبعة أندية برتغالية على مدار ستة مواسم، كان بوافيشتا آخرهم، واستطاع قيادتهم لاحتلال المركز الثامن.

وترك سيماو بصمة مميزة مع بوافيشتا في الأيام الأخيرة له بالموسم الماضي، حيث قاد الفريق لتحقيق أربع انتصارات متتالية في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز «البريميرا ليجا» بتجاوز أندية “موريرينسي وفيتوريا سيتوبال وسبورتينج براجا وماريتمو” بنتائج مميزة (1/3 وصفر/3 و2/4 وصفر/1) – على الترتيب -.

وقال الحساب الرسمي لنادي الفيحاء السعودي على تويتر “وقعت إدارة النادي مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو لقيادة الفريق لمدة موسم واحد، وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول (محمد الدهش) ومدير إدارة كرة القدم (محمد السليمان).