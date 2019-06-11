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رياضة | أسطورة ليفربول يصدم فان دايك

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أكد جيمي كاراجار لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن الأرجنتيني ليونيل لاعب الإسباني، هو الأقرب للتتويج بلقب الكرة الذهبية.

 

وأضاف كاراجار في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل البريطانية" "استبعد تتويج الهولندي فان دايك مدافع ليفربول، باللقب، خاصة أنه من النادر تتويج المدافعين بتلك الجائزة".

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وتابع كاراجا:" لقد رأيت أن فان دايك يتقدم على ميسي في سباق الكرة الذهبية من خلال مواقع الرهانات، لكن نادرًا ما يحصل مدافع على تلك الجائزة".

 

واختتم، "من الصعب أن يحصل مدافع على الكرة الذهبية، لقد حدثت مرة مع الإيطالي كانافارو وجاءت بعد التتويج بكأس العالم 2006، لذلك سيكون ميسي، الأقرب لحصدها".

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