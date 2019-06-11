رياضة | صفقة تبادلية خرافية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية خرافية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اجتماع عٌقد بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل انتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حيث طلب النادي الإنجليزي الحصول على 169 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد لن يدفع مثل هذا المبلغ وسيحاول إدراج كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز أو الويلزي جاريث بيل في الصفقة.

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وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنها تجهل موقف المان يونايتد لضم بيل أو رودريجيز لتخفيض قيمة الصفقة ولكنها أكدت أن عملية بوجبا بدأت بالفعل.

وذكرت الشبكة الإسبانية بأن بوجبا يعتبر المطلب الأول لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي أما مجلس إدارة الملكي تفضل التعاقد مع الدنماركي إريكسين نجم توتنهام وخاصة أن تكلفته أقل بكثير.