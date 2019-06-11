رياضة | جولدن ستيت يهزم تورونتو ويجدد آماله في التتويج بالدوري الأمريكي لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدن ستيت يهزم تورونتو ويجدد آماله في التتويج بالدوري الأمريكي لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق جولدن ستيت واريوز في الفوز على منافسه تورونتو رابتورز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وبهذة النتيجة يتقدم فريق تورونتو رابتورز بثلاثة مباريات مقابل مباراتين لفريق جولدن ستيت واريوز، ويتبقى مباراة واحدة في السلسلة حتى الآن.