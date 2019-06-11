رياضة | مانشستر يونايتد يحدد بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل في البحث عن بدلاء محتملين لتعويض رحيل الفرنسي بول بوجبا المتوقع رحيله عن صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة ستاندرد البريطانية بأن مانشستر يونايتد وضع كلا من كريستيان إيركسن نجم توتنهام ويوري تيليمانس نجم ليستر سيتي ضمن أهدافهم هذا الصيف ترقبا لرحيل بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشكوك تحوم حول استمرار بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، حيث أنه يعد هدفاً أساسياً للفرنسي زين الدي زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تعزيز خط وسط الفريق.