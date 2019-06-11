رياضة | جماهير العين " تبكي حزناً " على التفريط في الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير العين " تبكي حزناً " على التفريط في الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى موسم 2018 – 2019 في الكرة الإماراتية وبدأت مرحلة جديدة من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الظهور بصورة مشرفة الموسم المقبل.

ونجح نادي الشارقة في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في الوقت الذي توج فيه فريق نادي شباب الاهلي بكأس رئيس الإمارات وكأس الخليج العربي للمحترفين.

وخرج فريق نادي العين خالي الوفاض دون تحقيق أي بطولات ما يجعل الفريق مجبراً على السير في طريق التغييرات على مستوى اللاعبين لإيجاد الأنسب. Advertisements وصدر قرار من جانب الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الفترة القليلة الماضية بتكليف مطر راشد محمد الدرمكي بتسيير شؤون شركة العين لكرة القدم والإشراف عليها. حيث لم يشفع للإدارة السابقة الحصول على فضية كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات شتاء عام 2018 ولم يتم التمديد لهم بعض الخروج من الموسم المحلي " بخفي حنين ". وبررت الجماهير أن التفريط في بعض اللاعبين المميزين مثل حسين الشحات هو السبب وراء الخروج دون حصول على أي لقب محلي. كما طالب محبي فريق نادي العين بعودة نجم الاهلي المصري من جديد أو إيجاد بديل يكون على نفس المستوى من الكفاءة.

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