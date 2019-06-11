رياضة | عبد الفتاح آدم يشعل الصراع مجدداً بين العميد والعالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الفتاح آدم يشعل الصراع مجدداً بين العميد والعالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة لتوجيه ضربة قوية لفريق نادي النصر بخصوص خطف عبد الفتاح آدم نجم التعاون والحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم الاتحاد خطوة على النصر في سباق الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.