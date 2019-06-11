شكرا لقرائتكم أزارو يحتفل بعيد ميلاده الـ 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم ، المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ 24 ، حيث أنه من مواليد 11 يونيو عام 1995 بمدينة أيت ملول .

و حرص وليد أزارو نجم الأهلى على قضاء الأجازة التى منحها النادى الأهلى للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى بالمغرب .

لعب أزارو فى أندية إتحاد أدرار الرياضي سوس و الدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الإنضمام على الأهلى .