شكرا لقرائتكم أزارو يحتفل بعيد ميلاده الـ 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم ، المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ 24 ، حيث أنه من مواليد 11 يونيو عام 1995 بمدينة أيت ملول .
و حرص وليد أزارو نجم الأهلى على قضاء الأجازة التى منحها النادى الأهلى للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى بالمغرب .
لعب أزارو فى أندية إتحاد أدرار الرياضي سوس و الدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الإنضمام على الأهلى .
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