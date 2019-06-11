شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 11 يونيو عام 1995 بمدينة أيت ملول.

وحرص وليد أزارو نجم الأهلى على قضاء الإجازة التى منحها النادى الأهلى للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى بالمغرب .

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لعب أزارو فى أندية اتحاد أدرار الرياضي سوس و الدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الانضمام على الأهلى .