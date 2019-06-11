شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي، مساء الاثنين، لمتابعة الأعمال الجارية في الملعب الذي يحتضن افتتاح كأس الأمم الأفريقية 21 يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

تأكد رئيس الوزراء ووزير الرياضة من أن الأعمال تجري على قدم وساق في الملعب، حيث تم الانتهاء من نسبة 99% من مختلف الأعمال، وباتت هناك بعض الأمور البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال ساعات لاستضافة الافتتاح.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مع المسئولين لمتابعة تجهيزات البطولة، وأمر بأن تقدم مصر أعظم بطولة في تاريخ القارة السمراء واحتضان الأخوة الأفارقة.

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»