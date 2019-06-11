شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة: لم يتقدم أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

انتهى اليوم الثاني من الأيام الـ3 المفتوحة للتقدم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الوحدة ولم يتقدم أي شخص لعضوية أو رئاسة النادي أو سحب ورقة ناخب. ويترقب الشارع الوحداوي مساء اليوم (الثلاثاء) دخول قائمة للترشح قبل نهاية المدة المحددة لاستقبال ملفات المرشحين لرئاسة النادي، إذ بذلت خلال الساعات الماضية جهود كبيرة من قبل شخصيات وحداوية للتوصل إلى تشكيل مجلس قوي قادر على تحمل المسؤولية لـ4 سنوات قادمة، في حين سربت معلومات عن سعي نائب رئيس نادي الوحدة السابق نائب الغرفة التجارية حاليا مروان شعبان للترشح، إذ أكد لـ«الخليج 365» أنه يسعى إلى هذه اللحظة لتشكيل مجلس إدارة قوي، يتكون من أصحاب الفكر الاقتصادي والرياضي والإدري أيضا، مضيفا: «أنا مجرد محب لهذا الكيان وأسعى إلى توفيق الآراء ولن أرشح نفسي لدخول سباق الانتخابات». وزاد: «للأسف الاعتذارات تتواصل من الشخصيات التي تحدثت معها وسأتواصل مع الجميع حتى ساعة الإغلاق لعل الله يوفقني في لم شمل الوحداويين والاتفاق على قائمة واحدة تمتلك كل الأدوات لإسعاد جماهير الفرسان».

من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أنه في حالة إغلاق ملف عمومية الوحدة مساء اليوم دون دخول قائمة فإن الأمور تسير نحو تكليف الرئيس السابق حاتم خيمي بتشكيل مجلس جديد.