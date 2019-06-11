شكرا لقرائتكم خبر عن القدساويون في انتظار الزامل.. والهاجري خارج السباق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

ينتظر القدساويون دخول مساعد الزامل سباق الترشح لرئاسة النادي لأربع سنوات قادمة، إذ يعكف الزامل على ترتيب أوراق ترشحه بجانب مجلس إدارته الجديدة، ولم يعد سوى مساعد الزامل لتولي رئاسة القادسية بعد إعلان الرئيس السابق معدي الهاجري عدم نيته الدخول في معترك الرئاسة القدساوية مكتفياً بالفترة التي قضاها خلال السنوات الخمس الماضية في رئاسة النادي، كما أعلن الدكتور خالد القاسم عدم دخوله سباق الرئاسة إلا في حالة دعمه من قبل رجالات القادسية بالتزكية، وكان مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي قد زار مقر نادي القاسية للاطلاع والإشراف على أعمال اللجنة المكلفة بالانتخابات.

وفي الجانب الآخر، لم يشهد مقر نادي الاتفاق حضور أي شخصية اتفاقية للتقدم لرئاسة النادي، في الوقت الذي يستعد فيه خالد الدبل لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة النادي بدعم كبير من أعضاء الشرف برئاسة عبدالرحمن الراشد ونائبه عبدالرحمن البنعلي، وأبدى المرشح عدنان المعيبد دارسته لجميع اللوائح الجديدة قبل دخوله المنافسة على كرسي رئاسة الاتفاق.