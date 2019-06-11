شكرا لقرائتكم خبر عن اليوسف مرشح أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تقدم عضو مجلس إدارة نادي أحد السابق عبدالله اليوسف الحربي بأوراقه كمرشح لرئاسة النادي. وتضمنت قائمة اليوسف، عبدالله اليوسف، سلامة اللهيبي نائبا، فهد المغير، خليل ‏إنديجاني، عبدالرحمن باعبيد، حمود العوفي.

وينتظر في حال فوزه الاستعانة بخدمات الرئيس السابق سعود بن سعد الحربي كمدير تنفيذي، ومحمد العلوي للإشراف على فريق القدم. ولم يتقدم أي مرشح آخر للمنصب، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الإشرافية على الانتخابات، برئاسة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المدينة المنورة إبراهيم مصباح، مهماتها لاستقبال الطلبات، وسيكون اليوم (الثلاثاء) آخر يوم للترشح وبعدها يغلق موعد استقبال الطلبات لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة.