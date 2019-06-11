شكرا لقرائتكم ماتورانا مستشارا فنيا لمنتخب فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 18:46

كراكاس - أ ف ب - اعلن منتخب فنزويلا لكرة القدم تعيين مدرب كولومبيا السابق فرانشيسكو "باتشو" ماتورانا مستشارا فنيا قبيل انطلاق بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل نهاية الأسبوع الحالي.



ونشر المنتخب الوطني بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "حصل المنتخب على مساعدة قيمة. انضم فرانشيسكو "باتشو" ماتورانا الى الطاقم الفني للمنتخب الوطني في منصب المستشار الفني".

وتم الاعلان عن التعاقد مع ماتورانا بعد فوز فنزويلا وديا على منتخب الولايات المتحدة الاميركية 3-صفر في سينسيناتي، أوهايو تحضيرا للمسابقة القارية.

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ويستهل المنتخب الفنزويلي تحت اشراف مدربه رافايل دودامل مشواره في كوبا أميركا السبت المقبل بمواجهة البيرو في بورتو أليغري. قبل أن يلتقي البرازيل وبوليفيا في منافسات المجموعة الأولى.

وسبق لماتورانا (70 عاما) أن اشرف على تدريب منتخب كولومبيا خلال مونديالي 1990 و1994، وفاز بلقب بطولة كوبا اميركا عام 2001 التي استضافتها بلاده، وهو اللقب الوحيد لكولومبيا في هذه المسابقة.

وعلى صعيد الأندية احرز ماتورانا لقب كوبا ليبرتادوريس مع فريق أتلتيكو ناسيونال دي ميديين الكولومبي عام 1989، قبل أن يبتعد عن الملاعب في الفترة الاخيرة وتتلخص تجربته على مقاعد المدربين منذ عام 2012 بمرور سريع مع فريق أونسي كالداس الكولومبي عام 2017 بدون أن يحقق النجاح معه.