شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يفاوض "مارك فوتا" لتولي القيادة الفنية للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان في مفاوضات مع الهولندي "مارك فوتا" المدير الفني السابق للاسماعيلي و المنتخب الاوليمبي لتولى المغربي القيادة الفنية للدراويش الفترة المقبلة.

و اصبح اسم المدير الفني للدراويش هو الشغل الشاغل للشارع الاسماعيلاوي ، و بعد تعثر مفاوضات الهولندي "رود كرول" ليظهر اسم مواطنه "مارك فوتا" رأس قائمة المفاوضات .

و بالفعل قام المسئولون في القلعة الصفراء بفتح خط اتصال مع المدير الفني الهولندي الذي سبق و تولى القيادة الفنية للفريق في ولايتين متتاليتين و لكن تظل المفاوضات عالقة حتى الآن لعدة أسباب اهمها المشاركة الأفريقية حيث اصبح خروج الإسماعيلي من السباق على المربع الذهبي و المشاركة في البطولات الأفريقية العام المقبل اهم الاسباب التي قد تمنع مارك فوتا الذي يأمل في المنافسة القارية من العودة إلى صفوف القلعة الصفراء.

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اما السبب الاخر فهو الميركاتو الصيفي بعدما علم "فوتا " من بعض المقربين داخل القلعة الصفراء ان مجلس إدارة الإسماعيلي لم يفكر حتى الان في التعاقد مع صفقات قوية و ان معظم الانباء تشير إلى متابعته لنجوم الفرق الهابطة لدوري المظاليم و بعض المستغنى عنهم من القطبين و هو الأمر الذي يرى الهولندي انه من المستحيل العمل في تلك الظروف ، و كان احد اهم شروط عودته هي الإشراف الكامل على الصفقات وتوفير كافة متطلباته .

أما المقابل المادي فربما يكون المشكلة الاكبر التي قد تعيق إتمام التعاقد بعد تمسك إدارة الأصفر بحد مالي للتفاوض و يبعد كثيرا عن مطالب "فوتا" و لذلك ينتظر المدير الفني الهولندي الوصول إلى رقم يرضي جميع الأطراف .