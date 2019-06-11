شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يواصل استقبال الناشئين من 1998 حتى 2011... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اليوم الثلاثاء اختبارات الناشئين بنادى الانتاج الحربى للأعمار السنية من مواليد 1998 حتى 2011، بملعب النادي بالسلام، مقابل 25 جنيها لاستمارة الاختبار فى بداية المرحلة الثانية.

وأعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى جدول مواعيد اختبارات الناشئين 2019/2020 بعد عيد الفطر المبارك لاستقبال اللاعبين الموهوبين، لضمهم لفرق القطاع من خلال لجان من قطاعات الناشئين.

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وكان نادى الإنتاج الحربى، بقيادة ماهر همام رئيس القطاع، نظم اختبارات الناشئين 2019/2020، خلال شهر رمضان الكريم في المرحلة الأولى.