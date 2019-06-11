شكرا لقرائتكم كابوريا الزمالك يستعد للانتقال لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته إلى طلائع الجيش من الانتقال إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا للعلاقة الجيدة التى تربطه بحسام حسن، المدير الفنى للفريق السكندرى، منذ اللعب تحت قيادته فى صفوف المصرى البورسعيدى.

وتلقى كابوريا اتصالات من أحد الوسطاء ليؤكد له أن حسام حسن يرغب فى ضمه إلى صفوف الفريق السكندرى فى الموسم الجديد، وأبدى اللاعب ترحيبه بالأمر، إلا أنه طلب أن يتم إتمام المفاوضات بصورة رسمية مع مجلس إدارة النادى الأبيض، خاصة أن عقده مازال ممتد مع الفريق بعد نهاية فترة الإعارة مع طلائع الجيش، على أن يبحث مسئولى سموحة خلال الفترة المقبلة الدخول فى مفاوضات مع نظرائهم فى نادى الزمالك من أجل حسم الصفقة وضم اللاعب لصفوف الفريق فى الموسم الجديد.