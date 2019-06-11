شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين تتواصل بالإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم الثلاثاء اختبارات الناشئين بنادى الإنتاج الحربى للأعمار السنية من مواليد 1998 حتى 2011، بملعب النادى بالسلام، مقابل 25 جنيهًا لاستمارة الاختبار فى بداية المرحلة الثانية.

وأعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى جدول مواعيد اختبارات الناشئين 2019/2020 بعد عيد الفطر المبارك لاستقبال اللاعبين الموهوبين، لضمهم لفرق القطاع من خلال لجان من قطاعات الناشئين.

وكان نادى الإنتاج الحربى، بقيادة ماهر همام رئيس القطاع، نظم اختبارات الناشئين 2019/2020، خلال شهر رمضان الكريم فى المرحلة الأولى.