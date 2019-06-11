صور.. الطبل و المزمار فى استقبال لاعبى المنتخب بأحد مطاعم برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل العشاء الذى أقيم للاعبى المنتخب والجهاز الفنى بقيادة أجيرى بأحد مطاعم منطقة برج العرب، حالة من المرح، والتفت الجماهير حول اللاعبين وطالبوهم باللفوز بالبطولة والتقطوا معهم الصور التذكارية. كما تم تنظيم استقبال حافل للمنتخب فى المطعم، وقامت فرقة موسيقية باستقبال اللاعبين بالطبل والمزمار البلدى. كما حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على اصطحاب لاعبي المنتخب لمشاهدة احد الافلام السينمائية في عرض خاص بجوار فندق الاقامة .

استقبال لاعبو الممنتخب قبل الجولة الترفيهية

الجهاز الفنى للمنتبخب قبل العشاء Advertisements

المنتخب فى عشاء ترفيهي

الننى

عشاء لاعبو المنتخب

لاعبو المنتبخب بعد العشاء

لاعبو المنتخب

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