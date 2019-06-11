ماذا قدم عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلي هذا الموسم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى موسمًا متميزًا مع الدراويش، ونجح في حصد مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق والانضمام لأحد معسكرات المنتخب الوطنى الأول بجانب المنتخب الأولمبى. وشارك مجدى صاحب الــ21 ربيعًا مع الدراويش فى 26 مباراة فى الدورى و3 مباريات بكأس مصر و10 لقاءات فى دورى أبطال أفريقيا و4 مباريات بكأس زايد للأندية الأبطال بواقع 3298 دقيقة. وسجل اللاعب القادم من الترسانة 4 أهداف وصنع 5 أهداف كما حصل على 6 بطاقات صفراء.

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