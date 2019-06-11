شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب تتواصل لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الثلاثاء نادى المقاولون العرب إجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادى فى الجبل الأخضر، والتى كانت قد بدأت السبت الماضي.

وحرص الناشئون على التواجد اليوم بشكل كبير فى الحضور لعمل الاختبارات اللازمة للانضمام لقلعة ذئاب الجبل ويحضر محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين منذ الصباح الباكر لمشاهدة الاختبارات والمرور على لجان المدربين .

وأكد أن نادى المقاولون دائمًا يتسابق اليه الناشئون من كل محافظات مصر للانضمام اليه حيث إن النادى يمتلك اسمًا كبيرًا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى أكبر الأندية الأوروبية وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحًا السبت والإثنين والأربعاء من مواليد 97 إلى 2004، والأحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 إلى 2011.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادى الأهلى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى 21 يونيو الجارى حتى 19 يونيو المقبل.

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