أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعيا لكسر حدة الملل لدي اللاعبين من مشقة التدريبات مرتين يوميا، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى إصطحاب لاعبي المنتخب لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية في عرض خاص بجوار فندق الإقامة، ثم تناولوا العشاء خارج مقر معسكرهم المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة الامم الافريقية. كان اجيرى قد قرر إلغاء التدريب المسائى للفراعنة واكتفي باقامة التدريب الصباحى خشية تعرض اللاعبين للإجهاد .

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