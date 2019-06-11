الإسماعيلي يؤجل فترة بدء فترة الإعداد انتظارًا لحسم أمر المدرب الأجنبي ​

قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان تأجيل بدء فترة الإعداد المقرر لها اليوم الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل انتظارا لحسم ملف تعيين جهاز فني اجنبي خلفا لمحمود جابر. انتظارا لحسم ملف تعيين جهاز فني اجنبي خلفا لمحمود جابر.

وكان الجهاز الفنى السابق قد أعطى اجازة لجميع اللاعبين على أن تكون العودة يوم ١١ يونيو، ولكن إدارة النادى قررت تأجيل بدء فترة الاعداد ليوم السبت المقبل لانهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد.

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