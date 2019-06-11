باوك يُدعم صفوفه بالظهير المزدوج بالمجان!

لبت إدارة نادي باوك اليوناني طلب المدير الفني الروماني المُخضرم “رازفان لوشيسكو” بضم الظهير المزدوج “رودريجو ألفيش سواريس” من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليكون أول صفقات باوك في الميركاتو الصيفي الحالي.

رودريجو سواريس الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، قدم إلى البرتغال لأول مرة في عام 2015 حين أعير لنادي بورتو من جريميو أنابوليس البرازيلي، إلا أنه لم يُصعد للفريق الأول لبورتو رغم تميزه في مركز الظهير الأيمن.

ويُجيد سواريس اللعب بكلتا القدمين، ما مكنه من خوض بعض الممباريات كظهير أيسر وفي مركز الجناح الأيمن المتقدم، وهذا ساعده على تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 في 33 مباراة بالموسم الماضي.

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وجاء انتقال سواريس إلى باوك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب أفضل لاعب في ديسبورتيفو أفيس عن الموسم الماضي.

وحاولت إدارة ديسبورتيفو تمديد عقده الذي سينتهي يوم 30 يونيه الجاري، لكنه اختار الرحيل بالمجان.

ويستعد باوكا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الدوري اليوناني الممتاز لأول مرة منذ 34 عامًا، ومن المنتظر أن يُدعم صفوفه بصفقات جديدة تعينه على المنافسة المحلية والقارية.