باسكوالي مارينو يُخاطر بالموافقة على تدريب باليرمو

خاطر المدير الفني الإيطالي “باسكوالي مارينو” بحياته المهنية بالموافقة على تولي تدريب نادي باليرمو هذا الأسبوع رغم الحكم الصادر ضد النادي بالهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالية “سيري سي”.

ولدى باسكوالي مارينو تاريخ طويل في عالم التدريب، حيث بدأ عام 1997 مع نادي ميلازو، ودرب أندية فودجيا وكاتانيا وأودينيزي وبارما وجنوى وبيسكارا وفيتشينزا وفروسينوني وبيسكارا”.

وكانت آخر تجاربه التدريبية المثيرة للإعجاب مع نادي سبيزيا واحتل معه المركز السادس في جدول ترتيب السيري بي برصيد 51 نقطة، إلا أنه خسر المباراة الفاصلة أمام نادي كيتاديلا الذي يدربه “روبيرتو فينتوراتو”.

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وعقدت إدارة باليرمو مؤتمرًا صحفيًا في ملعب رينزو باربيرا مطلع هذا الأسبوع لتقديم باسكوالي مارينو، في حضور نخبة من المراسليين الصحفيين بجنوب إيطاليا، بالإضافة إلى المدير الرياضي “والتر توتولوموندو” والمدير التنفيذي للنادي “روبرتو بيرجامو” والمدير العام “فاريزيو لوتشيسي” ومدير النادي “لويجي كونتي”.

وحُرم نادي باليرمو من التأهل إلى السيري آ بعد منافسة شاقة على احتلال المراكز الأولى في دوري الدرجة الثانية “سيري بي”، واتخذ ضده قرار صارم من جانب اللجنة التأديبية للاتحاد الإيطالي في نهاية شهر مايو 2019 بالإنزال إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب مخالفات مالية.

نادي جزيرة صقلية أتهم بمخالفات في الإدارة المالية من قبل العديد من مسؤوليه السابقين، وفي مقدمتهم الرئيس التاريخي “ماوريتسيو زامباريني”.

وحل نادي بيروجيا الذي كان يدربه الأسطورة أليساندرو نيستا محل باليرمو في دورة المباريات الفاصلة بعدما احتل المركز الثامن، غير أنه أخفق في الصعود بالخسارة أمام هيلاس فيرونا.