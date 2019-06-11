رياضة | أجيري يستقر على بديل محمد صلاح في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يستقر على بديل محمد صلاح في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على بديل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأختار أجيري وليد سليمان نجم الأهلى ليكون الخيار الأول كبديلاً لمحمد صلاح فى مركز الجناح الأيمن للمنتخب المصرى.

وسيدفع "أجيري" بوليد سليمان خلال مباراة تنزانيا المقبلة المقرر لها الخميس المقبل، خصوصاً أن محمد صلاح لن يشارك فى المباراة، وفقاً لرؤية الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، حيث يرغب فى منح اللاعب أقصى فترة راحة، بعد الموسم الذى قضاه مع فريق ليفربول الإنجليزى.