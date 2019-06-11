رياضة | ريال مدريد يتمسك بضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتمسك بضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد مازال متمسكاً بأمال التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، أن ثنائي سان جيرمان، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، أكثر اللاعبين من الممكن أن يرحلوا عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

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وسردت الصحيفة، أن المشاكل التي يواجهها البرازيلي نيمار، بجانب الإصابات المتكررة، تمثل صداعًا كبيرًا لإدارة سان جيرمان، وأيضاً ما يحيط باللاعب البرازيلي، وخاصة تهمة الاغتصاب الموجهة له.

بينما مبابي يشعر بعدم التقدير من جانب النادي الفرنسي، مما يجعله يفكر في الرحيل.